Осенние каникулы в Якутии: в какие сроки?

Министерство образования и науки республики предложило школам Якутии установить сроки осенних каникул с 31 октября по 6 ноября. — Министерство рекомендует школам организовать осенние каникулы в первую неделю ноября. При этом образовательные учреждения могут изменить сроки по своему усмотрению. Причины для этого могут быть индивидуальные для каждой школы. В целом большинство районных школ придерживаются установленных единых дат школьных каникул, — сообщила пресс-секретарь министерства Вера Неймохова. Школам Якутска рекомендуется организовать осенние каникулы со 2 по 9 ноября, сообщает тгк #объясняемреспублика_саха

Фото: тгк #объясняемреспублика_саха Источник: тгк #объясняемреспублика_саха

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