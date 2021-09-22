Осеннее равноденствие 2021: что можно и что нельзя делать

В День осеннего равноденствия не одалживайте денег и не желайте никому зла, если не хотите, чтобы оно вам вернулось

Традиции и запреты на осеннее равноденствие

Сегодня, 22 сентября День осеннего равноденствия в 2021 году. Процесс поглощения дня ночью, запущенный в день летнего солнцестояния, неизменен и неотвратим, и вот уже свет и тьма сравнялись по силе и времени.

Далее день лишь продолжит укорачиваться, а вот темное время суток будет расти, вплоть до самого дня зимнего солнцестояния, 21 декабря .

Кстати, в 2021 году осеннее равноденствие состоится как раз на следующий день после сентябрьского полнолуния, которое в народе получило название Кукурузная луна. Так что после захода Солнца мы сможем наблюдать красивую полную Луну .

Запреты в День осеннего равноденствия

В народе этому дню издавна приписывали магические свойства и сильную энергетику. Дело в том, что к этому дню был приурочен великий церковный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы, который приходится на 21 сентября.

А потому важно поблагодарить высшие силы за все доброе и хорошее, что было у вас в нынешнем году, а также помолиться, чтобы оно с вами и оставалось, а все неприятности и беды обходили стороной вас и ваших близких.

В День осеннего равноденствия 22 сентября хорошо загадывать желания, потому что энергетика дня поспособствует их исполнению.

Что нельзя делать в День осеннего равноденствия 22 сентября

В день, когда свет и тьма равны по времени и силе, нельзя сердиться, ссориться, скандалить, конфликтовать, чтобы ваше благополучие от вас не отвернулось под воздействием негатива.

На осеннее равноденствие важно контролировать себя и не давать выхода плохим эмоциям, иначе энергетический баланс может перевесить и сдвинуться в худшую сторону.

В этот период не нужно начинать новые важные для вас дела и проекты, потому что они замрут на месте. Лучше выждать какое-то время.

Не стоит никому и ничего одалживать.

Ни в коем случае нельзя обижать любимых людей, предавать, изменять, обманывать – вы рискуете потерять эти отношения.