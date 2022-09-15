15.09.2022
07:54
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Погода
Осень в разгаре: дождь и ветер
В большинстве районов пасмурная погода, на северо-востоке и северо-западе небольшие, местами умеренные дожди с мокрым снегом, днем в западных и центральных районах местами небольшие кратковременные дожди. Ветер умеренный, ночью в центральных и Нижнеленских районах местами порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 0+5°, при прояснении и на севере 0, -5°, на северо-востоке до -8°, днем +8 +13°, севере +1 +6°.
Сегодня в Якутске без существенных осадков, ветер западный 3-8 м/с, порывы 8-13 м/с, температура воздуха днем +10 +12°.
Фото: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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