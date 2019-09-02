Осень. Сессия. Скучно…

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Заседание 9-й очередной сессии Якутской городской Думы прошло на удивление быстро – меньше, чем за два часа депутаты рассмотрели все 16 вопросов повестки. Даже вопрос поправок столичного бюджета – наиболее острая тема обсуждения между исполнительной и представительной властью Якутска – не вызвал ни вопросов, ни обсуждений, и был утвержден единогласно.

Секрет редкого единодушия раскрыли во время пресс-подхода председатель ЯГД Альберт Семенов и глава Окружной администрации Сардана Авксентьева: все острые вопросы были улажены заблаговременно на постоянных комиссиях, президиуме сессии и на встрече с мэром. Таким образом на сессии состоялось лишь формальное утверждение ранее согласованных поправок и изменений.

Пожалуй, наиболее интересной темой стала предстоящая поэтапная приватизация двух муниципальных унитарных предприятий «Аптеки Якутска» и «Жилкомсервис». В период до 2021 года первое станет обществом с ограниченной ответственностью (со 100% долей столичной администрации), а второе – акционерных обществом. Главной причиной приватизации стало несоответствие деятельности данных МУП муниципальным заданиям. «Аптеки Якутска» ввиду малой численности работников станут ООО, к тому же эта форма собственности позволит предприятию принимать участие в конкурсах. Оставшиеся 8 МУП Якутска будут реорганизованы в муниципальные бюджетные предприятия.

Приятной частью для депутатов Якутской городской Думы стало утверждение вопроса о присвоении звания почетного гражданина Якутска коллеге – председателю постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту, главному врачу Якутской республиканской клинической больницы Николаю Васильеву.

Также на сессии ЯГД окончательно решен вопрос об открытии 6 октября бюста Володи Губина – в этот день 55 лет назад этот молодой парень ценой своей жизни спас четырех ребятишек, провалившихся под лед на озере в Якутске.