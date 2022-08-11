11.08.2022
06:48
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Погода

Осень постепенно вступает в свои права

 

На западе, по нижней Лене, в Верхоянском районе, ночью на юго-западе преимущественно без осадков, на юге и северо-западе небольшой, местами умеренный дождь, на остальной части территории кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер умеренный, при грозах порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+15°, на побережье +2+7°. Днем +20+25°, на юге +15+20°, местами на северо-западе +10+15°, на побережье +4+9°.

В Якутске ночью, утром кратковременный дождь, ветер северо-западный, днем северо-восточный 3-8 м/с., днем температура +22+24°.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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