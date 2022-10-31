31.10.2022
01:00
94
Погода
Осень не хочет уходить, а зима не торопится появиться…
На востоке территории погода без осадков. На севере, местами на западе и в центре небольшой снег. Ветер на юге и северо-западе порывы до 8-13 м/с, порывы в Анабарском и Булунском районах до 15-17 м/с, метель. Температура ночью -14-19°, на севере, местами на северо-западе -25-30°, на юге и при снеге на западе -4-9°; днем температура -3-8°, на севере -8-13°, на северо-востоке -12-17°, юге -3+2°.
В Якутске ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег, ветер ночью северо-восточный 1-3 м/с, днём северный 3-8 м/с,. Температура ночью-13-15°, днем -7-9°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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