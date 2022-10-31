Осень не хочет уходить, а зима не торопится появиться…

Воробьи терпеливо переносят морозы, но только тогда, когда вокруг достаточно корма.

Поэтому очень важно подкармливать птиц зимой.

На востоке территории погода без осадков. На севере, местами на западе и в центре небольшой снег. Ветер на юге и северо-западе порывы до 8-13 м/с, порывы в Анабарском и Булунском районах до 15-17 м/с, метель. Температура ночью -14-19°, на севере, местами на северо-западе -25-30°, на юге и при снеге на западе -4-9°; днем температура -3-8°, на севере -8-13°, на северо-востоке -12-17°, юге -3+2°.

В Якутске ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег, ветер ночью северо-восточный 1-3 м/с, днём северный 3-8 м/с,. Температура ночью-13-15°, днем -7-9°.