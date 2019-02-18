ОРВИ: в лечении детей важна преемственность

Время подъема остро-респираторных вирусных инфекций для педиатров жаркое. Еще раз убедилась в этом, побывав на встрече детских врачей в городской поликлинике №1. На семинар были приглашены не только педиатры, но и другие детские специалисты поликлиники: инфекционисты, ЛОР врачи.

— Мы задались целью наладить диалог, чаще контактировать, обсуждать общие вопросы, — начала совещание заместитель главного врача по детству поликлиники №1 Оксана Лугинова.

Перед детскими врачами выступили заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней Медицинского института Сардана Маркова и заместитель главного врача Детской инфекционной клинической больницы города Матрена Тогуллаева.

В своем выступлении Сардана Валерьевна рассказала о современных препаратах, используемых при лечении ОРВИ и сезонного гриппа.

Матрена Афанасьевна — информировала о совместной работе первичного звена и стационара по принципу преемственности, остановившись на вопросах взаимодействия специалистов ДИКБ с врачами поликлиники, коротко в слайдах познакомила врачей поликлиники с показателями работы стационара, предоставила анализ структуры направлений в Детскую инфекционную клиническую больницу, обратив внимание на возросший удельный вес самообращений, который значительно влияет на напряжённость работы приёмно-консультативного отделения медицинской организации, предоставила информацию по дефектуре направлений с первичного звена медицинской помощи.

— Каждый врач несёт ответственность за свой этап медицинской услуги: вы за амбулаторный этап ведения ребёнка, мы — за стационарное лечение, — сказала она. — Хотелось бы, чтобы вы выходили на нас, на начмеда, заведующих отделением, чтобы была обратная связь в любых вопросах лечебных мероприятий. Рекомендуем ввести в работу бланк направления на госпитализацию в ДИКБ, где будет краткая, самая необходимая информация о пациенте, клинически значимая для постановки диагноза, выбора тактики ведения больного. Немаловажно придерживаться профессиональной корректности в доведении информации и разъяснений родителям по болезни их ребёнка, что будет предупреждать жалобы и обращения населения по качеству оказания медицинской помощи.

Гостей слушали с интересом, задавали конкретные вопросы, касающиеся лечения детей с ОРВИ и гриппом — проблема здоровья детства общая и решать ее надо вместе. Да и обсуждаемый вопрос, как говорится, из горячих: как сделать эффективнее взаимодействие врачей детского отделения главной городской поликлиники, единственной в республике детской инфекционной больницы и кафедры пропедевтики детских болезней Медицинского института в период роста заболеваний детей респираторными инфекциями.

— Мы постоянно в контакте. Все детские отделения поликлиник и детские больницы Якутска являются клиническими базами кафедры Медицинского института СВФУ, и кафедра проводит постоянную работу по повышение квалификации детских врачей, — сказала мне Сардана Валерьевна.

Я поинтересовалась у организаторов и участников семинара, удается ли и как получается на практике соблюдать преемственность в лечении детей.

— Это один из основных принципов работы лечебно-профилактических учреждений. Преемственность в лечении детей означает проведение единой тактики работы поликлиники и стационара. Цель у нас одна.

— В период сезонного подьема ОРВИ усложняется работа всех врачей. Врач поликлиники направляет больного ребенка в стационар ДИКБ, через определенное время он выписывается оттуда с улучшением. Участковый врач в свою очередь доводит лечение до конца.

— Преемственность достигается, прежде всего, путем взаимной информации между врачами поликлиники и стационара о состоянии больных детей, направленных на госпитализацию и выписанных из стационара, осуществлением специалистами стационара мероприятий по повышению квалификации врачей поликлиники (совместные клинические конференции, анализ ошибок, проведение консультаций и т.д.).

— Нам необходимо такое общение, как сегодня. Детальное обсуждение общих вопросов, совместный анализ проводимой работы, консультации по сложным вопросам, помогают нам качественнее оказывать медицинскую помощь детям, решать проблемы, возникающие в процессе работы.

Диалог, о котором говорила Оксана Ивановна, начиная совещание, нужен всем: и участковым врачам и врачам стационара, поскольку продиктован заботой о здоровье детей.