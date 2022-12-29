Орудие убийства — кухонный нож

Завершено расследование уголовного дела об убийстве жителя Мирнинского района.

Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению 36-летнего жителя города Мирного в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в октябре 2022 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в одном из общественных мест отдыха встретил знакомого мужчину, с которым у него возник конфликт.

Обвиняемый направился за вышедшим из заведения приятелем и, догнав его, на почве личной неприязни нанес кухонным ножом несколько ударов по различным частям тела потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался.

По ходатайству следователя СКР судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.