12.04.2021
12:15
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Путешествия & Отдых

Орто дойду — отдых на природе с максимальным комфортом️

Благоустроенные домики, игры на свежем воздухе, бесплатный мангал и гриль-очаг для вкуснейшего пикника, а также потрясающей красоты природа.

Друзья, как вы поняли, сегодня я хочу поделиться с вами небольшим обзором на туристический комплекс Орто Дойду.

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В Орто Дойду есть 4 благоустроенных гостевых домика с ночевкой, домики рассчитаны на небольшие компании 6-8 человек.

Каждый гостевой домик очень уютный, имеет оборудованную кухню, душ и туалет внутри домика, есть ТВ и интернет, что очень важно в наше время

Также, в Орто Дойду есть домик для больших компаний — Охотничий, его вместимость — 50 чел.

Этот домик создан специально для больших семейных встреч, праздников и застолий.
Отличный вариант для празднования выпускных, так, что берите на заметку.

И последнее, о чем я бы хотела рассказать, это — ресторан в тур. комплексе.

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Только представьте, как вы встречаете свое торжество в окружении близких людей в таком невероятно атмосферном месте.

Если вы в поисках места, где провести праздник или просто мечтаете выехать на отдых за пределы Якутска, то рекомендую вам Орто Дойду!

Уверена, я обязательно сюда еще вернусь.️

Инстаграм: @orto_doydu_restoran
https://www.instagram.com/orto_doydu_restoran/

Адрес: Покровский тракт, 49 км.

тел 89142711227, 89246636777 

Источник: На правах рекламы
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