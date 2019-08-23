23.08.2019
21:17
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Культура & Образование

Оркон и Шандор снимут фильм с казахами

Звезда якутской эстрады, продюсер и директор кинотеатра «Лена» Алексей Егоров-Оркен во время своего отпуска вместе со своим соратником, продюсером и директором «Саха фильма» Дмитрием Шадриным снимет фильм с казахами.

Специально для съемок в Якутск прибыл казахский актер и кинопродюсер Толепберген Байсакалов.

Что за фильм, пока не сообщается. Как говорится, поживем-увидим.

Фото: Толепберген Байсакалов
Источник: SAKHALIFE.RU.
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