23.08.2019
21:17
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Культура & Образование
Оркон и Шандор снимут фильм с казахами
Звезда якутской эстрады, продюсер и директор кинотеатра «Лена» Алексей Егоров-Оркен во время своего отпуска вместе со своим соратником, продюсером и директором «Саха фильма» Дмитрием Шадриным снимет фильм с казахами.
Специально для съемок в Якутск прибыл казахский актер и кинопродюсер Толепберген Байсакалов.
Что за фильм, пока не сообщается. Как говорится, поживем-увидим.
Фото: Толепберген Байсакалов
Источник: SAKHALIFE.RU.
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