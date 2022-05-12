12.05.2022
21:16
305

Праздники

Усть-алданец порадовал свое село салютом из копии Катюши

Оригинальный салют устроил своим односельчанам житель с. Бэйдиҥэ Усть-Алданского улуса. Он смастерил копию легендарной Катюши из грузовика и запустил залпы из фейерверков.

Источник: Whatsapp

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх