16.07.2022
15:44
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Якутск

Оригинальные наряды фестиваля Химавари в Якутске

С 13 часов в «Кружало» стартовал фестиваль японской культуры «Химавари». Гостей приветствовали организаторы мероприятия и рок-группы «High creepts» и «Forra». Конрукс косплея и конкурс поедания лапши вощли в программу, сообщил тгк Эхо столицы.

Оцените оригинальные наряды гостей фестиваля «Химавари»! Мероприятие идет сейчас и закончится в 18.30 час.

Фото: тгк Эхо столицы
Источник: тгк Эхо столицы

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