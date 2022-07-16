Оригинальные наряды фестиваля Химавари в Якутске

С 13 часов в «Кружало» стартовал фестиваль японской культуры «Химавари». Гостей приветствовали организаторы мероприятия и рок-группы «High creepts» и «Forra». Конрукс косплея и конкурс поедания лапши вощли в программу, сообщил тгк Эхо столицы.

Оцените оригинальные наряды гостей фестиваля «Химавари»! Мероприятие идет сейчас и закончится в 18.30 час.