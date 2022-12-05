Оригинально изучает Кырджагасов историю своей страны

Генеральный директор ГУП «Водоканал», вице-спикер Якутской городской Думы, лидер якутской «Гражданской платформы» Анатолий КЫРДЖАГАСОВ разместил в своем аккаунте ВКонтакте фото редчайших советских значков из собственной коллекции и сопроводил их патриотическим текстом.

Какими смысловыми были значки СССР!

1. За овладение техникой (ЗОТ). Техника в период реконструкции решает все — актуальна во все времена, нынче добавилась ещё и IT-технологии

2. Если «КООПЕРАЦИЯ ПУТЬ К СОЦИАЛИЗМУ», то можно смело утверждать, что весь мир движется прямым курсом к социализму. Такой кооперации как нынче мировая экономика ещё не знала. Лишь Евросоюз пытается противиться в попытке отказаться от российского газа, нефти и т.д. Но идти против общечеловеческого развития у них вряд ли получится.

3. Всесоюзная перепись населения СССР 1939-го года.

Население составило 170,6 млн человек. Из них 33% жили в городах и 67% соответственно в деревнях. Сталин считал, что с учетом погрешности и за выводом территорий Польши население составляет 169,5 млн человек.

Наглядно видно, есть к чему стремиться! Надо развивать сельские территории в коммуникациях, благоустройстве и т.д. Ведь главная сила России в земле и во всем что находится и ходит по ней.

4, 5. Вторая очередь Метрополитена 1938.

На самом деле, она была завершена в 1939-м году, хотя видимо планировалась в 1938г. Протяженность ее составила 20,2км и всего с учетом протяженности первой линии стала 32км.

Это наградной экземпляр с номером, на дуге была надпись «им. Кагановича», но после вручения этих наград, Лазаря Кагановича арестовали и сняли с должности. Поэтому и отшлифовали надпись.

Кстати, третья очередь была построена и запущена в 1944 году, несмотря на то, что шла самая жестокая война в истории человечества, экономика СССР не только выпускала вооружение, продовольствие и даже развивалась. В 1944-м году был также построен театр Оперы и Балета в Новосибирске, который стал самым большим в Европе.

Так что не надо нынче пенять на СВО (как это стали делать многие), а засучив рукава брать пример со своих предков!