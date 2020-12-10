Оргкомитет 200-летия Якутской гордумы утверждает план юбилейных мероприятий

10 декабря состоялось онлайн заседание организационного комитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 200-летию создания первого представительного органа города Якутска под председательством первого заместителя председателя правительства РС(Я) Алексея Колодезникова с участием заместителя председателя оргкомитета, председателя Якутской городской Думы Альберта Семенова.

Также приняли участие члены оргкомитета: депутаты Гордумы, руководители министерств и ведомств, крупных предприятий, работающих в городе. Состав утвержден распоряжением главы Республики Саха (Якутия) от 1 июня 2020 года «Об организационном комитете по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 200-летию создания первого представительного органа города Якутска».

Альберт Семенов рассказал о ходе подготовки к большому юбилею старейшего представительного органа в Якутии, на Дальнем Востоке и одного из старейших в России, который пройдет в 2022 году. В частности, планируется провести конкурс лучших муниципальных практик, конкурс СМИ на лучшее освещение деятельности муниципалитетов и конкурс правовых инициатив.

Торжественные мероприятия пройдут в День города – 11 сентября 2022 года.

Алексей Колодезников дал поручение до 21 декабря утвердить план проведения юбилея Гордумы.