Органы власти должны действовать синхронно – Ольга Балабкина о борьбе с коронавирусом
Совершать действия по недопущению распространения коронавируса органы власти должны сообща. Такое мнение выразила вице-премьер республики Ольга Балабкина на традиционном брифинге с журналистами.
По словам Балабкиной, в республике нет людей с подозрением на коронавирус. В обсерватории под медицинским наблюдением находятся граждане Китайской народной республики, которые прибыли в Якутию в разное время, а также россияне, пересекавшие границу.
«В целом обстановка спокойная, но ни в коем случае мы не прекращаем действия по недопущению распространения коронавируса. Всем органам власти, федеральным, республиканским и муниципальным, нужно работать синхронно. Только таким образом мы сможем разрешить ситуацию», – отметила Ольга Валерьевна.
Власти республики, добавила она, действуют строго по решениям санитарно-эпидемологической комиссии – продолжается санитарная обработка помещений и разъяснительная работа среди населения.
«Авиакомпания «Якутия» приостановила все заграничные перелеты. Но я бы хотела обратиться ко всем якутянам, кто выезжал или выезжает за пределы страны из других регионов, ставить в известность поликлиники по месту жительства. Это важно с точки зрения безопасности граждан. Так и медикам нашим будет проще работать», – сказала вице-премьер.
+7 (999) 174-67-82