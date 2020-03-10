10.03.2020
16:10
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Якутия

Органы власти должны действовать синхронно – Ольга Балабкина о борьбе с коронавирусом

Совершать действия по недопущению распространения коронавируса органы власти должны сообща. Такое мнение выразила вице-премьер республики Ольга Балабкина на традиционном брифинге с журналистами.

По словам Балабкиной, в республике нет людей с подозрением на коронавирус. В обсерватории под медицинским наблюдением находятся граждане Китайской народной республики, которые прибыли в Якутию в разное время, а также россияне, пересекавшие границу. 

«В целом обстановка спокойная, но ни в коем случае мы не прекращаем действия по недопущению распространения коронавируса. Всем органам власти, федеральным, республиканским и муниципальным, нужно работать синхронно. Только таким образом мы сможем разрешить ситуацию», – отметила Ольга Валерьевна.

Власти республики, добавила она, действуют строго по решениям санитарно-эпидемологической комиссии – продолжается санитарная обработка помещений и разъяснительная работа среди населения. 

«Авиакомпания «Якутия» приостановила все заграничные перелеты. Но я бы хотела обратиться ко всем якутянам, кто выезжал или выезжает за пределы страны из других регионов, ставить в известность поликлиники по месту жительства. Это важно с точки зрения безопасности граждан. Так и медикам нашим будет проще работать», – сказала вице-премьер. 

Фото: Пресс-служба ГиП РС(Я)
Источник: Пресс-служба ГиП РС(Я)
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