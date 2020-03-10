Органы власти должны действовать синхронно – Ольга Балабкина о борьбе с коронавирусом

Совершать действия по недопущению распространения коронавируса органы власти должны сообща. Такое мнение выразила вице-премьер республики Ольга Балабкина на традиционном брифинге с журналистами.

По словам Балабкиной, в республике нет людей с подозрением на коронавирус. В обсерватории под медицинским наблюдением находятся граждане Китайской народной республики, которые прибыли в Якутию в разное время, а также россияне, пересекавшие границу.

«В целом обстановка спокойная, но ни в коем случае мы не прекращаем действия по недопущению распространения коронавируса. Всем органам власти, федеральным, республиканским и муниципальным, нужно работать синхронно. Только таким образом мы сможем разрешить ситуацию», – отметила Ольга Валерьевна.

Власти республики, добавила она, действуют строго по решениям санитарно-эпидемологической комиссии – продолжается санитарная обработка помещений и разъяснительная работа среди населения.