Прокуратура проверяет информацию о загрязнении нефтепродуктами ручья в Чульмане

Организована проверка по сообщениям информационных ресурсов о загрязнении нефтепродуктами ручья Семеновский в п. Чульман

По поручению прокуратуры республики прокуратура г. Нерюнгри с привлечением специалистов Нерюнгринского комитета охраны природы организовала проверку по сообщениям информационных ресурсов о загрязнении нефтепродуктами ручья Семеновский в п. Чульман Нерюнгринского района.

На место со специалистами выехал и.о. прокурора г. Нерюнгри Констатин Семенов.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды, устанавливаются виновные лица, размер ущерба, причиненного окружающей среде.

По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.