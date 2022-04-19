19.04.2022
10:27
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Экология

Прокуратура проверяет информацию о загрязнении нефтепродуктами ручья в Чульмане

Организована проверка по сообщениям информационных ресурсов о загрязнении нефтепродуктами ручья Семеновский в п. Чульман

По поручению прокуратуры республики прокуратура г. Нерюнгри с привлечением специалистов Нерюнгринского комитета охраны природы организовала проверку по сообщениям информационных ресурсов о загрязнении нефтепродуктами ручья Семеновский в п. Чульман Нерюнгринского района.
На место со специалистами выехал и.о. прокурора г. Нерюнгри Констатин Семенов.
В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды, устанавливаются виновные лица, размер ущерба, причиненного окружающей среде.
По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Источник: пресс-служба прокуратуры Республики Саха (Якутия)
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