Организована проверка по сбросу сточных вод в реке Амга

Организована проверка по сообщениям информационных ресурсов о сбросе сточных вод в р. Амга Якутской природоохранной прокуратурой организована проверка по сообщениям информационных ресурсов о сбросе неизвестными лицами сточных канализационных вод на участок р. Амга Алданского района. В ходе проверки с привлечением специалистов Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований экологического законодательства с проведением необходимых лабораторных исследований. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Видеофакт: Открыто и нагло загрязняют красавицу реку Амгу!

Фото: пресс-службы Источник: пресс-служба министерства экологии

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