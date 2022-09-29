29.09.2022
09:31
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Экология
Организована проверка по сбросу сточных вод в реке Амга
Организована проверка по сообщениям информационных ресурсов о сбросе сточных вод в р. Амга
Якутской природоохранной прокуратурой организована проверка по сообщениям информационных ресурсов о сбросе неизвестными лицами сточных канализационных вод на участок р. Амга Алданского района.
В ходе проверки с привлечением специалистов Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований экологического законодательства с проведением необходимых лабораторных исследований.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба министерства экологии
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