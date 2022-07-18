Организована проверка по факту размыва автомобильной дороги в Таттинском улусе

Прокуратура Таттинского улуса организовала проверку по факту размыва отдельных участков республиканской автомобильной дороги «Ытык-Кюель – Харбалах – Чычымах». В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в части надлежащего содержания и обслуживания автомобильной дороги и другим вопросам. По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Фото: пресс-службы Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со средствами массовой информации Марианна Рожина

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