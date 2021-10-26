Организована прокурорская проверка по нашумевшей публикации

По поручению прокуратуры республики прокуратурой г. Якутска организована проверка по публикации «Помогите! Мы замерзаем! Более 300 человек осталось без света, воды и тепла», размещённой на информационном портале news.ykt.ru, из которой следует, что многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, д. 53, длительное время находится без электричества.

Прокуратурой даётся оценка соблюдению прав граждан, проживающих в указанном доме, законности действий организации-застройщика, допустившего заселение дома до его ввода в эксплуатацию, а также исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

В настоящее время приняты меры прокурорского реагирования и организовано межведомственное взаимодействие, по результатам которых на данном этапе поставка коммунальных ресурсов восстановлена.

При наличии оснований виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности.

Сложившаяся ситуация находится на контроле прокуратуры республики.