Организаторы Кубка мира по вольной борьбе благодарят ЛОРП

Вот и завершился поистине грандиозный праздник спорта. Как сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, Российская сборная должна была выступить достойно в любом случае, зная сколько тепла и труда было вложено на подготовку Кубка мира по вольной борьбе в Якутске.

ПАО «ЛОРП» выступил одним из спонсоров этого спортивного события. Исполнительный директор федерации по вольной борьбе Республики Николай Николаев выразил слова благодарности генеральному директору пароходства Сергею Ларионову и всему коллективу за оказанную поддержку в организации и проведении игр.

«Нами было вложено немало сил в организацию Кубка мира. Мы от всей души благодарим тех, кто не остался в стороне и внес свой посильный вклад. Очень надеюсь, что тесное сотрудничество с ПАО «ЛОРП» будет продолжаться. На этой неделе мы проведем Чемпионат Республики по вольной борьбе, во время которого официально отметим предприятия, которые оказали неоценимую помощь в проведении Кубка Мира». – сказал Николай Николаев.

В свою очередь, Сергей Ларионов отметил, что победы наших ребят Виктора Рассадина и Арыйаана Тютрина, а также блестящее выступление всей Российской сборной еще раз подтвердили, что вольная борьба — неотъемлемая часть олимпийского спорта.

«Уверен, что после проведенного кубка мира у нас в Якутии вольная борьба станет еще популярнее среди детей. Наша задача – поддерживать спортивные начинания нашего будущего!» — отметил Сергей Ларионов

Напомним, в финальной схватке за первое место на Кубке мира по вольной борьбе Россия встретилась со сборной Ирана. Российские борцы впервые с 2011 года выиграли со счетом 9:1.