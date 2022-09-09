Организаторы заменят DJ Smash Леваном-L’One?

В Управлении культуры города Якутска сообщили, что с L’One ведутся переговоры о выступлении на Дне города, однако контракт пока не подписан.

Леван Горозия, также известный под псевдонимом L’One — российский рэп-исполнитель, долгое время жил и учился в городе Якутске.