09.09.2022
11:27
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Светская хроника

Организаторы заменят DJ Smash Леваном-L’One?

В Управлении культуры города Якутска сообщили, что с L’One ведутся переговоры о выступлении на Дне города, однако контракт пока не подписан.

Леван Горозия, также известный под псевдонимом L’One — российский рэп-исполнитель, долгое время жил и учился в городе Якутске.

Фото: пресс-службы
Источник: тгк Эхо столицы

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