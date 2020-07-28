Организаторы туров по Якутии должны иметь статус Туроператора

Министерство предпринимательства, торговли и туризма республики настоятельно рекомендует обращаться к туроператорам, официально предоставляющим туристские услуги. Проверить статус туроператора вы можете на сайте Федерального агентства по туризму: https://www.russiatourism.ru/operators/. Выберите «Добавить фильтр», далее «Регион» и «Республика Саха (Якутия)».

Туроператоры, состоящие в Едином федеральном реестре туроператоров, руководствуются требованиями ГОСТ 32611-2014 «Межгосударственный стандарт. Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности туристов».

Пользование услугами официальных туроператоров позволит обеспечить вашу безопасность при активном отдыхе.

Напомним, что 23 июля во время сплава по Лене произошло трагическое событие.