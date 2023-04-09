Организаторы эко-марафона в Якутске объяснили, почему подорожало участие в забеге

3 июня в Якутске состоится экозабег «Бегущая Лена». Организаторы уже получили медали, регистрация на марафон началась.

Организатор марафона «Бегущая Лена» Ирина Матвеева озвучила в соцсети стоимость участия. В целом цены разнятся для разных групп и разных дистанций от 990 до 1990 рублей. Взнос одиночных забегов составит 990₽, забега мамы с ребенком (выдается 2 медали) 1990₽. При регистрации до 20 апреля предусмотрена скидка.

В чате забега прозвучал вопрос: «Почему участие в забеге стоит так дорого? Раньше забег был гораздо дешевле, плюс выдавали стартовый набор».

На это организатор ответила, что «Бегущая Лена — абсолютно частный забег, и собственным спонсорством закрывается только часть расходов».

В целом, большинство частных забегов стоят от 1,5 до 2 тыс. рублей, — пояснила она.

Напомним, что экозабег состоится 3 июня. Раньше мероприятие проводила блогер Туйаара Алаас.

Всего на «Бегущей Лене-2023» будет 18 дистанций для всех возрастных групп. Введена новая дистанция — мужской забег 18+. До 20 апреля действует акционная цена от 990₽, далее будет подорожание, предупреждают организаторы. Регистрация по ссылке (http://reg.place/events/zabeg-begushaya-lena-2023).