Организациям пора заявлять налоговые льготы

Управление ФНС России по Республике Саха (Якутия) напоминает, что с 2021 года отменена обязанность организаций представлять декларации по транспортному и земельному налогам. При этом налоговые органы будут составлять и направлять налогоплательщикам-организациям (их обособленным подразделениям) сообщения об исчисленных суммах указанных налогов.

Для применения установленных законодательством льгот по указанным налогам за 2021 год юридическое лицо вправе подать в любой налоговый орган заявление о предоставлении льготы, а также подтверждающие документы.

Срок для представления в налоговый орган заявления о льготе Налоговым кодексом Российской Федерации не установлен. Однако заявление о представлении налоговой льготы за 2021 год организациям целесообразно представить в течение I квартала 2022 года.

Связано это с тем, что сообщение об исчисленных суммах транспортного и земельного налогов составляется на основе информации, имеющейся у налогового органа, в том числе результатов рассмотрения заявления о налоговой льготе. Если на дату формирования сообщения у налогового органа нет информации о заявленной организацией льготе, в него будут включены суммы исчисленных налогов без учета льгот, что может привести к выявлению недоимки. Планируемая дата расчета налогов юридическим лицам – май 2022 г.

Узнать о праве на налоговую льготу за 2021 год можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru.