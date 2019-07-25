АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
29
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  63.12
 70.32
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
25.07.2019, 18:01
Экология
Черные лебеди украсили озеро Шорц
25.07.2019, 17:59
Якутия
Организация перевозки грузов в период навигации на особом контроле у Правительства Якутии
25.07.2019, 17:24
Общество
Суд оштрафовал журналиста «Якутска вечернего» за «воздействие на подсознание людей» 
25.07.2019, 17:19
Официально
График плановых работ энергетиков на 26 июля
25.07.2019, 17:12
Якутия
Спасать памятники Верхней Амги отправится археологический студотряд
25.07.2019, 16:56
Якутия
На трассе «Амга» временно прекращено движение
25.07.2019, 16:55
Якутия
В Якутске проходит экологическая акция «Раздельный сбор»
25.07.2019, 16:53
Общество
Прокуратура Якутии подвела итоги за первое полугодие 2019-го
25.07.2019, 16:40
Культура & Образование
Резонанс
Толбонова: Прошу снисхождения к руководителю ансамбля «Сээдьэ»
25.07.2019, 16:15
Официально
Фонд капремонта: В Якутии действуют меры господдержки на оплату коммунальных услуг
25.07.2019, 15:51
Красота & Здоровье
Как не стать жертвой солнца?
25.07.2019, 15:30
Происшествия
Инвалид 3 группы был найден спасателями Якутии в 3 км от с. Эльгяй
25.07.2019, 14:42
Якутск
Гордума Якутска предлагает вернуть субсидии детским садам
25.07.2019, 14:02
Якутск
Эксклюзив
Служба заказа такси «Максим» оштрафована в Якутске на полмиллиона
25.07.2019, 14:00
Экономика
В Среднеколымске начнутся работы по восстановлению проточности Юкагирской виски
25.07.2019, 13:45
Красота & Здоровье
Прочитай и запомни! Как правильно оказать первую помощь
25.07.2019, 13:30
Якутск
Фотофакт
Как проходит ремонт одной из самых длинных улиц Якутска
25.07.2019, 13:15
Спорт
Афонин пробился в финал, но отстает от лидера
25.07.2019, 13:00
Красота & Здоровье
Интервью
100 дней главврача Ивана Иванова
25.07.2019, 12:50
Происшествия
Фотофакт
Жуткая авария в Нерюнгри
25.07.2019, 12:46
Якутия
Денис Белозеров поручил усилить меры по тушению лесных пожаров
25.07.2019, 12:34
Культура & Образование
Афиша
Кинозал «Россия» приглашает
25.07.2019, 12:22
Происшествия
19 пожаров произошло в Якутии
25.07.2019, 12:11
Экономика
Среднеколымской нефтебазе требуется реконструкция
25.07.2019, 12:00
Происшествия
Жительница Якутска познакомилась с мужчиной, а потом…
25.07.2019, 11:54
Якутск
Эксклюзив
Кадровые перестановки в мэрии Якутска
25.07.2019, 11:48
Экология
В Якутии будет создан национальный парк «Кыталык»
25.07.2019, 11:41
Якутск
Мэрия Якутска приняла решение об увольнении
25.07.2019, 11:35
Экономика
ГУП «ЖКХ РС (Я)» планирует реконструировать водоканал Олекминска
25.07.2019, 11:23
Якутия
Пожароопасная обстановка в Верхоянском и Жиганском районах находится на постоянном контроле
25.07.2019, 11:22
История
Эксклюзив
Неизвестные страницы Якутии – кем был Адриан Капитонов?
25.07.2019, 11:15
Происшествия
Резонанс
Более 400 тонн воды сброшено на очаги пожаров в районе Якутии
25.07.2019, 11:10
Экономика
Под крылом СК «Стерх»: Имущество АО «ВДНХ»
25.07.2019, 11:01
Происшествия
Фотофакт
Кабина всмятку: ДТП произошло в Якутии
25.07.2019, 10:58
Происшествия
Джуна поймала грабителя
25.07.2019, 10:46
Общество
В Якутии родился шеститысячный ребенок
25.07.2019, 10:33
Экономика
В аэропорту «Якутск» состоялось заседание Совета по безопасности полетов
25.07.2019, 10:21
Происшествия
Рано утром на 17 квартале произошло преступление
25.07.2019, 10:09
Якутия
В Якутске состоится выездная сессия Восточного экономического форума
25.07.2019, 9:57
Происшествия
Леса районов Якутии объяты огнем
25.07.2019, 9:45
Происшествия
История без хэппи энда
25.07.2019, 9:33
Экономика
Как идет строительство крупнейшего ГПЗ в России
25.07.2019, 9:24
Судебная хроника
В Якутске оштрафован директор ломбарда
25.07.2019, 9:11
Происшествия
Забывчивый житель Якутии сломал об приятеля доску
25.07.2019, 9:00
Культура & Образование
Абитуриент, осталось всего 2 дня!
25.07.2019, 0:50
Общество
Сегодня день рождения журналистов
25.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, четверг 25 июля 2019
24.07.2019, 22:11
Культура & Образование
Анонс
Единственный концерт в Якутске Анастасии Чжан
24.07.2019, 20:20
Общество
Приглашаем на общественный мониторинг обустройства озера Талое и Центрального парка в Жатае
24.07.2019, 19:31
Культура & Образование
Состоялась конференция «Всемирное наследие — в руках молодых» среди участников смены Кампуса молодежных инноваций
24.07.2019, 19:29
Официально
График плановых работ энергетиков на 25 июля
24.07.2019, 16:50
Экология
Озеро Щорса пополнилось новыми обитателями
24.07.2019, 16:10
Якутия
В Якутске открылся специализированный офис центра «Мои документы»
24.07.2019, 15:22
Красота & Здоровье
 7 взрослых «ухо-горло-нос» вопросов детскому оториноларингологу
24.07.2019, 15:20
Культура & Образование
Проект «Земля Олонхо» рассматривался на «круглом столе»
24.07.2019, 14:50
Политика
Сахамин Афанасьев: важно участие общественности в реализации нацпроекта «Экология»
24.07.2019, 14:15
Культура & Образование
Новое: детская аналитическая журналистика
24.07.2019, 13:30
Спорт
Якутяне участвуют в чемпионате России по легкой атлетике
24.07.2019, 13:00
Судебная хроника
Выводов не сделал: Житель Якутии пойдет в тюрьму
24.07.2019, 12:59
Происшествия
Угрозы населенным пунктам Нюрбинского района нет
24.07.2019, 12:48
Политика
Памятник Ивану Кульбертинову хотят установить в Парке Победы
24.07.2019, 12:36
Культура & Образование
Эксклюзив
Якутяне в восторге от нового «Короля Льва»
24.07.2019, 12:23
Финансы
РСХБ увеличил вложения в российский агросектор на 13%
24.07.2019, 12:10
Культура & Образование
В Якутске объявлен краудсорсинг проекта «Библиотечный Якутск»
24.07.2019, 11:59
Экономика
Состоялось совещание региональных операторов капитального ремонта ДФО
24.07.2019, 11:46
Происшествия
Якутянка стала жертвой ловкого обмана
24.07.2019, 11:35
Экономика
Сахатранснефтегаз: Замена газопровода по улице Жорницкого произведена с опережением графика
24.07.2019, 11:22
Экономика
Поспеши!!! Осталось всего 3 дня до праздничного события!!!
24.07.2019, 11:11
Происшествия
В Якутии сгорел мост
24.07.2019, 10:58
Красота & Здоровье
Эксклюзив
Матрена Сыромятникова: Аконит – моя панацея
24.07.2019, 10:46
Экономика
Под крылом СК «Стерх»: Выставка ВДНХ «Резидент»
24.07.2019, 10:34
Судебная хроника
Многодетные семьи получили земельные участки после суда
Якутия
25 июля 2019, 17:59
38

Организация перевозки грузов в период навигации на особом контроле у Правительства Якутии

Первый заместитель Председателя Правительства Якутии Алексей Колодезников 25 июля провел совещание по вопросам организации перевозки грузов в период навигации 2019 года с участием руководителей отраслевых министерств и ведомств, речников и представителей судоходных компаний.

По информации Управления Якутского управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на всей протяженности реки Лена наблюдается спад уровня воды, за исключением центральных районов. На нижнем течении рек Яна, Индигирка и Колыма наблюдается подъем уровней воды, а на нижнем течении — спад. На Колыме подъем уровня воды связан со сбросами из Колымской ГЭС и прошедшими обильными дождями.

Было отмечено, что в ближайшие дни практически на всей территории республики, особенно в центральных,  западных и южных районах ожидается установление жаркой погоды от +27 до +32 С. Поэтому спады уровней воды на реках будут продолжаться. В конце июля в западных и центральных районах Якутии местами пройдут кратковременные ливневые дожди, которые не окажут существенного влияния на уровни воды на реках. Северо-Восточная часть республики окажется под влиянием очередного арктического циклона, поэтому в нижнем и среднем течениях рек Индигирка и Колыма ожидается выпадение осадков, а на реке Яна ожидаются незначительные дожди.

Заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Местников доложил, что на сегодняшний день от плановых объемов перевозки грузов отгружено более 55%, доставлено — 43%. По арктическим рекам отгружено 256 тыс. 200 тонн грузов, или 49% от общего объема, доставлено чуть более 49%. В целом темпы отгрузки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижены на 4%.

Он также сообщил, что по реке Алдан продолжается отгрузка 146 тыс. тонн угля при плановом объеме — 226 тыс. тонн. Объем накопления угля на складе составляет 61 тыс. тонн, в том числе на причале 42 тыс. По реке Лене продолжаются перевозки всех типов грузов. На особом контроле находится уровень отгрузки нефти при плановом объеме 60 тыс. 300 тонн отгружено — 22 тыс. 800 тонн.

«Вчера после 17.00 час. начата перекачка нефти в объеме 14 тыс. тонн. На сегодняшнее утро принято 3 тыс. 100 тонн нефти. Перекачка проведена благодаря гарантийному письму, по которому ГУП «ЖКХ РС (Я)»  в срок до 30 июля необходимо обеспечить оплату за поставленную нефть. ПАО «ЛОРП» также необходимо обеспечить наличие свободного тоннажа для своевременной выборки нефти. АО «Саханефтегазсбыт» должен обеспечить параллельную приемку и отгрузку нефти на суда», — отметил Дмитрий Местников.

Что касается доставки депонационных запасов, то на контроле находится перевозка  жизнеобеспечивающих грузов на реке Яна. С прошлого понедельника 6 судов Янского речного пароходства  с дизтопливом начали движение по водному маршруту Батагай – Верхоянск. По состоянию на сегодняшний день одно судно выгрузилось в п. Батагай. Также 21 июля два судна ПАО «ЛОРП», загруженные 1 тыс. 100 тоннами нефти, начали движение и прошли с. Сайды Верхоянского улуса.

О проводимых работах по отгрузке и доставке грузов в районы республики также отчитались руководители судоходных компаний.

По итогам совещания Алексей Колодезников отметил, что завоз грузов для жизнеобеспечения республики в период навигации остается одним из важнейших вопросов. «Мы не должны допустить срыва навигации. Если уровень воды на реках позволяет движению судов то, доставка грузов должна осуществляться в установленные сроки. Особенно это касается  малых и быстромелеющих рек. Никто не знает, каким будет начало зимы, и в какие сроки мы сможем открыть автозимники. Год от года ситуация складывается по разному, поэтому прохождению навигации следует уделить особое внимание всех заинтересованных министерств и ведомств», — подчеркнул Алексей Колодезников.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
21.07.2019, 9:10
Политика
Резонанс
Мэр Вилюйска: Смонтировали удобные кадры для населения
20.07.2019, 22:53
Политика
Мэр Якутска прокомментировала слухи про Айсена Николаева
20.07.2019, 22:22
Происшествия
В Якутске задержан подозреваемый в стрельбе в кафе
21.07.2019, 9:04
Якутия
Глава Якутии посетил золотоизвлекательную фабрику «Полюс Алдан»
23.07.2019, 14:05
Происшествия
Массовая драка в Якутске — комментарий МВД
20.07.2019, 22:31
Якутия
Айсен Николаев принял участие в возложении цветов к памятнику первооткрывателям Алдана
20.07.2019, 22:16
Желток
Дневник будущей мамочки
23.07.2019, 14:10
Экология
Видео
В Якутии найдены уродцы на месте падения ступени ракеты
22.07.2019, 12:49
Судебная хроника
Эксклюзив
Николай Местников: Меня отправили в самое адское место на Земле…
20.07.2019, 15:09
Политика
Видео
Айсен Николаев назвал действия мэра глупостью
19.07.2019, 20:51
Происшествия
Экстра
Следком Якутии возбудил уголовное дело по резонансному убийству в Намцах
19.07.2019, 9:32
Якутск
Эксклюзив
Мэр не смогла продавить свою креатуру на пост лидера Общественной палаты Якутска
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экология
25.07.2019

Черные лебеди украсили озеро Шорц

Официально
25.07.2019

График плановых работ энергетиков на 26 июля

Резонанс
Культура & Образование
25.07.2019

Толбонова: Прошу снисхождения к руководителю ансамбля «Сээдьэ»

Официально
25.07.2019

Фонд капремонта: В Якутии действуют меры господдержки на оплату коммунальных услуг

Красота & Здоровье
25.07.2019

Как не стать жертвой солнца?

Происшествия
25.07.2019

Инвалид 3 группы был найден спасателями Якутии в 3 км от с. Эльгяй

Эксклюзив
Якутск
25.07.2019

Служба заказа такси «Максим» оштрафована в Якутске на полмиллиона

Спорт
25.07.2019

Афонин пробился в финал, но отстает от лидера