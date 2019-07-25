Организация перевозки грузов в период навигации на особом контроле у Правительства Якутии

Первый заместитель Председателя Правительства Якутии Алексей Колодезников 25 июля провел совещание по вопросам организации перевозки грузов в период навигации 2019 года с участием руководителей отраслевых министерств и ведомств, речников и представителей судоходных компаний.

По информации Управления Якутского управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на всей протяженности реки Лена наблюдается спад уровня воды, за исключением центральных районов. На нижнем течении рек Яна, Индигирка и Колыма наблюдается подъем уровней воды, а на нижнем течении — спад. На Колыме подъем уровня воды связан со сбросами из Колымской ГЭС и прошедшими обильными дождями.

Было отмечено, что в ближайшие дни практически на всей территории республики, особенно в центральных, западных и южных районах ожидается установление жаркой погоды от +27 до +32 С. Поэтому спады уровней воды на реках будут продолжаться. В конце июля в западных и центральных районах Якутии местами пройдут кратковременные ливневые дожди, которые не окажут существенного влияния на уровни воды на реках. Северо-Восточная часть республики окажется под влиянием очередного арктического циклона, поэтому в нижнем и среднем течениях рек Индигирка и Колыма ожидается выпадение осадков, а на реке Яна ожидаются незначительные дожди.

Заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Местников доложил, что на сегодняшний день от плановых объемов перевозки грузов отгружено более 55%, доставлено — 43%. По арктическим рекам отгружено 256 тыс. 200 тонн грузов, или 49% от общего объема, доставлено чуть более 49%. В целом темпы отгрузки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижены на 4%.

Он также сообщил, что по реке Алдан продолжается отгрузка 146 тыс. тонн угля при плановом объеме — 226 тыс. тонн. Объем накопления угля на складе составляет 61 тыс. тонн, в том числе на причале 42 тыс. По реке Лене продолжаются перевозки всех типов грузов. На особом контроле находится уровень отгрузки нефти при плановом объеме 60 тыс. 300 тонн отгружено — 22 тыс. 800 тонн.

«Вчера после 17.00 час. начата перекачка нефти в объеме 14 тыс. тонн. На сегодняшнее утро принято 3 тыс. 100 тонн нефти. Перекачка проведена благодаря гарантийному письму, по которому ГУП «ЖКХ РС (Я)» в срок до 30 июля необходимо обеспечить оплату за поставленную нефть. ПАО «ЛОРП» также необходимо обеспечить наличие свободного тоннажа для своевременной выборки нефти. АО «Саханефтегазсбыт» должен обеспечить параллельную приемку и отгрузку нефти на суда», — отметил Дмитрий Местников.

Что касается доставки депонационных запасов, то на контроле находится перевозка жизнеобеспечивающих грузов на реке Яна. С прошлого понедельника 6 судов Янского речного пароходства с дизтопливом начали движение по водному маршруту Батагай – Верхоянск. По состоянию на сегодняшний день одно судно выгрузилось в п. Батагай. Также 21 июля два судна ПАО «ЛОРП», загруженные 1 тыс. 100 тоннами нефти, начали движение и прошли с. Сайды Верхоянского улуса.

О проводимых работах по отгрузке и доставке грузов в районы республики также отчитались руководители судоходных компаний.

По итогам совещания Алексей Колодезников отметил, что завоз грузов для жизнеобеспечения республики в период навигации остается одним из важнейших вопросов. «Мы не должны допустить срыва навигации. Если уровень воды на реках позволяет движению судов то, доставка грузов должна осуществляться в установленные сроки. Особенно это касается малых и быстромелеющих рек. Никто не знает, каким будет начало зимы, и в какие сроки мы сможем открыть автозимники. Год от года ситуация складывается по разному, поэтому прохождению навигации следует уделить особое внимание всех заинтересованных министерств и ведомств», — подчеркнул Алексей Колодезников.