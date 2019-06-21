Организация детского досуга должна находиться под строгим контролем

За полторы недели, которые прошли после ЧП в Якутске, связанного с падением девочек с батута, партия «Единая Россия» организовала рейды по массовым увеселительным комплексам.

Комиссии, в составе которых как члены местных отделений Партии, работники культурно-массовых учреждений, местных администраций городов и поселков, так и сотрудники прокуратуры и правоохранительных органов, Управления Роспотребнадзора РС(Я), обошли выделенные для отдыха жителей зоны, в первую очередь, организованные для развлечения детей.

Комментирует координатор партийного проекта «Детский спорт», народный депутат РС(Я) Михаил ГУЛЯЕВ:

– Безопасность детей должна соблюдаться в первую очередь при организации подобных увеселительных аттракционов. Предприниматели не всегда понимают, что халатность, безалаберность могут обернуться человеческими жизнями. Страшно, если на плохо установленной карусели, том же батуте, на детской площадке может оборваться юная, только входящая в этом мир жизнь. Мы запретили все аттракционы, где отсутствуют разрешительные документы, нет сертификатов на детские игровые сооружения, где предприниматели откровенно не заботятся о безопасности человека. Против тех, кто установил карусели на Комсомольской площади Якутска, на которых покалечились две девочки, возбуждено уголовное дело. Также состоялись надзорные мероприятия по вопросу выделения разрешительных документов на установку каруселей в центре города.

Напоминаем, в воскресный день, 9 июня, две девочки на надувном батуте получили серьезные травмы, упав с большой высоты на землю. У одной перелом позвоночника, вторая сломала запястье. За две недели до этого аналогичные происшествия случились в других городах России – Улан-Удэ и Тольятти.