10.10.2022
12:45
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Культура

Органистка из Беларуси приглашает на встречу

В рамках XII Международного арктического музыкального фестиваля «Северное сияние» филармония Якутии представит концерт с участием органистки из Беларуси, солистки Витебской областной филармонии Вероники БОГДАНОВИЧ-ЯЗВИНСКОЙ.

В программе концерта:

Дитрих Букстехуде, Прелюдия ре-минор. Bux WV 140;

Георг Фридрих Гендель, Концерт «Кукушка и соловей»;

Иоганн Себастьян Бах, Токката, Адажио и Фуга до мажор. BWV 564;

Антонио Вивальди, Иоганн Себастьян Бах, Концерт для органа ля минор. BWV 593: Allegro, Adagio;

Иоганн Себастьян Бах, Прелюдия и Фуга до мажор. BWV 547;

Иоганн Себастьян Бах – Александр Гильман, Симфония из Кантаты BWV 35;

Леон Боэльман, «Готическая сюита», соч. 25: Интродукция-xорал, Менуэт, Молитва, Токката.

Ждем вас 16 октября в 16:00 в Римско-католической церкви.

Стоимость билета 1000 руб.

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт.

Тел.:8 (4112) 45-06-98, 47-63-35.

Онлайн продажи на сайте филармонии filarmony.ru

https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s208

Фото: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»
Источник: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»

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