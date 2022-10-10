Культура
Органистка из Беларуси приглашает на встречу
В рамках XII Международного арктического музыкального фестиваля «Северное сияние» филармония Якутии представит концерт с участием органистки из Беларуси, солистки Витебской областной филармонии Вероники БОГДАНОВИЧ-ЯЗВИНСКОЙ.
В программе концерта:
Дитрих Букстехуде, Прелюдия ре-минор. Bux WV 140;
Георг Фридрих Гендель, Концерт «Кукушка и соловей»;
Иоганн Себастьян Бах, Токката, Адажио и Фуга до мажор. BWV 564;
Антонио Вивальди, Иоганн Себастьян Бах, Концерт для органа ля минор. BWV 593: Allegro, Adagio;
Иоганн Себастьян Бах, Прелюдия и Фуга до мажор. BWV 547;
Иоганн Себастьян Бах – Александр Гильман, Симфония из Кантаты BWV 35;
Леон Боэльман, «Готическая сюита», соч. 25: Интродукция-xорал, Менуэт, Молитва, Токката.
Ждем вас 16 октября в 16:00 в Римско-католической церкви.
Стоимость билета 1000 руб.
Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт.
Тел.:8 (4112) 45-06-98, 47-63-35.
Онлайн продажи на сайте филармонии filarmony.ru
https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s208
+7 (999) 174-67-82
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