Органистка из Беларуси приглашает на встречу

В рамках XII Международного арктического музыкального фестиваля «Северное сияние» филармония Якутии представит концерт с участием органистки из Беларуси, солистки Витебской областной филармонии Вероники БОГДАНОВИЧ-ЯЗВИНСКОЙ. В программе концерта: Дитрих Букстехуде, Прелюдия ре-минор. Bux WV 140; Георг Фридрих Гендель, Концерт «Кукушка и соловей»; Иоганн Себастьян Бах, Токката, Адажио и Фуга до мажор. BWV 564; Антонио Вивальди, Иоганн Себастьян Бах, Концерт для органа ля минор. BWV 593: Allegro, Adagio; Иоганн Себастьян Бах, Прелюдия и Фуга до мажор. BWV 547; Иоганн Себастьян Бах – Александр Гильман, Симфония из Кантаты BWV 35; Леон Боэльман, «Готическая сюита», соч. 25: Интродукция-xорал, Менуэт, Молитва, Токката. Ждем вас 16 октября в 16:00 в Римско-католической церкви. Стоимость билета 1000 руб. Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт. Тел.:8 (4112) 45-06-98, 47-63-35. Онлайн продажи на сайте филармонии filarmony.ru https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s208

Фото: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко» Источник: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»

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