Органистка Елена Малева о гастролях в Якутске

В магическую дату 02.02.2020 в Римско-католической церкви Якутска при полном аншлаге состоялся концерт известной органистки Елены МАЛЕВОЙ, что примечательно, уроженки посёлка Айхал, с участием симфонического хора Филармонии Якутии под управлением Людмилы ШУМИЛОВОЙ.

На музыкальном вечере зрители насладились произведениями Иоганн Себастьян БАХА, Феликса Мендельсона БАРТОЛДЬИ, Эжена ЖИГУ, Александра ГРЕЧАНИНОВА, Габриэля ФОРЕ и многих других. Благодарные зрители устроили овации артистам.

После концерта SakhaLife поговорил с Еленой Малевой.

— Это мой первый концерт в Якутске. На Родине не была уже 10 лет, отвыкла от такой суровой зимы (смеется). Также впервые выступила с хором. Это очень большой опыт для меня.

Мне, конечно, все очень понравилось! С Филармонией Якутии мне работалось очень комфортно, здесь очень дружелюбная атмосфера и приняли очень хорошо. Это очень приятно!

Представленная в Якутске программа, она не постоянная. Мы каждый раз её меняем. На этот раз я подобрала из произведений немецких и французских композиторов, среди них есть и Александр ГРЕЧАНИНОВ, наш русский автор. Орган – это инструмент, который развивался именно в Германии и Франции, поэтому и такой репертуар представлен.

В дальнейшем, хотелось бы и дальше сотрудничать с Якутском. Это повод в лишний раз приехать на Родину, и такой бесценный опыт. В планах на ближайшее будущее — поехать в этом году на практику в Италию и у меня остался последний пятый курс обучения в консерватории.

СПРАВКА

Малева Елена, родилась в 1994 г. в поселке Айхал, республика Саха (Якутия).

Обучение музыке начала в возрасте 6 лет в местной музыкальной школе. В 2010 г. уехала в г. Белгород. Там в 2014 с отличием окончила Белгородский государственный музыкальный колледж им. С. А. Дегтярёва. Преподаватель по классу органа (факультатив) — Суходолов Михаил Викторович. Дополнительно занималась органом у солиста Белгородской государственной филармонии — Халиуллина Тимура Ильясовича.

В данный момент — студентка 4 курса кафедры органа и клавесина Санкт — Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, класс Заслуженной артистки РФ, профессора Чаусовой Татьяны Михайловны.

Принимала участие в мастер-классах ведущих органистов Европы (Л. Фашанг, К. Ардеш, К. Вибуш, Э. Вирсинга, Ш. Шмидт, Э. Фёлькер, Г. Рост, С. Черепанов, М. Мохова, К. Борнхаймер, Д. Франке).

Ведёт активную концертную деятельность. Лауреат II степени XX Международного органного фестиваля-конкурса “Гатчина — Санкт-Петербург” 2019;

Лауреат III степени VI Международного конкурса органных дуэтов, г. Кондопога (республика Карелия), 2019; Лауреат I степени I Международного конкурса органистов, остров Гозо (Мальта), 2019; Лауреат II степени IV Российско-польского органного конкурса «Vox Polonica Petropolitana», г. Санкт-Петербург, 2019; Лауреат II степени Международного конкурса детского и молодёжного творчества «Кубок Карелии. Taido», г. Кондопога (республика Карелия), 2020.

Автор выражает огромную благодарность коллективу Филармонии Якутии за помощь при написании данного материала