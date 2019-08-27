Ореховый Спас 2019: что нельзя делать 29 августа

29 августа 2019 года православные христиане отмечают перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа (944). В народном календаре этот день известен как Ореховый (Хлебный) спас.

Ореховый Спас: история праздника

Льняной плат с изображением Христа долгое время хранился в Эдессе как важнейшее сокровище города.

В 944 год войско императора Романа I Лакапина окружило Эдессу, в результате осады жители города в обмен на мир (хрисовул) отдали святой убрус, и Нерукотворный образ был торжественно перенесён в Константинополь.

Поскольку 15 (28) августа празднуется Успение Богородицы, то ежегодное празднование для Нерукотворного образа было назначено на следующий день — 16 августа, под этим числом день вошёл в церковный календарь как общецерковный праздник под названием «Перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа».

Святыня была похищена из Константинополя во время разграбления города участниками IV Крестового похода в 1204 году, после чего утеряна (по преданию, корабль, перевозивший икону, потерпел крушение).

Согласно народным традициям, этот день называли Ореховый Спас, поскольку к этому времени поспевали орехи.

Ореховый или Хлебный спас: традиции

В этот день выпекают хлеб из зерна нового урожая. Также было принято торговать холстами, полотнами.

В старину говорили: «Первый Спас — на воде стоят; второй Спас — яблоки едят; третий Спас — на зелёных горах холсты продают», поэтому третий Спас ещё называли «Спас на холстах», «Спас на полотне», «Холщовый спас». В этот день было принято торговать холстами, полотнами.

Святят новые колодцы в этот день. Чистят к осени целебные источники, пьют подземную водицу, обходят колодцы кругами, как бы замыкая тёплое время года. На Хлебный спас пекут пироги из нового хлеба: «Третий Спас хлеба припас». С третьего Спаса начиналась и заготовка лесных орехов.

По традиции в этот день непременно нужно освятить в храме свежие орехи, воду и фрукты, а в старину также освящались колосья пшеницы, собранные накануне. Только после церковной молитвы и благодарности Всевышнему за хлеб насущный из освященных продуктов можно было готовить праздничный стол.

При этом по традиции практически во все блюда добавляют орехи.

Еще одна традиция на Ореховый Спас – досевание. После домашней молитвы хозяйки провожали мужей и сыновей на поля с хлебом и солью. На воз ставили три снопа, а сверху клали рожь в мешках, которая была предназначена для посева.

Ореховый Спас: что нельзя делать

Есть несколько запретов на Ореховый Спас:

Нельзя отказываться от работы, так как во время Третьего Спаса люди собирали урожай и готовились к зиме.

Нужно обязательно помогать тем, кто нуждается и нельзя отказывать детям, бедным и больным.

Во время Третьего Спаса нельзя выходить в лес без какого-то оберега.

Ореховый спас: приметы

Третий Спас хлеба припас.

Пекут пироги из нового хлеба.

Третий Спас — на воде.

Чистили к осени целебные источники, пили подземную водицу, обходили колодцы кругами, как бы замыкая тёплое времечко.

На Третий Спас примечают отлёт птиц, особенно ласточек и журавлей.

Считают, что ласточки отлетают в три Спаса.

Если журавль отлетает к Третьему Спасу, то на Покров будет мороз (14 октября), а нет — зима позже.

Также в древности гадали на будущее и любовь. В этот день девушки срывали орехи и надали, каким будет будущий год. Спелый и сладкий орех – это к большой любви, недозрелый – это к важной новости, гнилой – это к беде, а горький – это к проблемам в личной жизни.