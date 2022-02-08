Орден «Слава и величие СВФУ» посмертно вручен Сардане Слепцовой

Талантливому ученому, специалисту в области разработки новых композиционных материалов, заведующему учебно-научно-технологической лабораторией «Технологии полимерных нанокомпозитов» Сардане Слепцовой посмертно вручен орден «Слава и величие СВФУ» — сообщает пресс-служба СВФУ.

Сардана Афанасьевна начала работать в университете с 1997 года. Всю свою жизнь она посвятила разработке новых композиционных материалов. В 2012 году возглавила учебно-научно-технологическую лабораторию «Технологии полимерных нанокомпозитов». «Благодаря ее инициативной работе лаборатория является одной из самых перспективных в СВФУ по научным исследованиям и подготовке талантливых молодых специалистов», – вспоминает директор Института естественных наук СВФУ Василий Колодезников.

Лаборатория занимается разработкой новых технологий и материалов для получения морозостойких полимерных композитов антифрикционного и герметизирующего назначения, которые могли бы применяться в газовой, нефтяной, авиационной и других отраслях. «Специалисты лаборатории совершили множество открытий и зарегистрировали много патентов. Сардана Афанасьевна совместно с профессором Айталиной Охлопковой работали и с зарубежными партнерами из АТР и СНГ. С китайскими партнерами из города Чанчунь они занимались производством резиновых изделий для узлов трения башенных кранов, необходимых для строительства небоскребов», – отметил Василий Колодезников.

В 2005 году на средства гранта Фонда содействия малых форм предприятий в научно-технической сфере по программе «СТАРТ» Сардана Слепцова организовала малое инновационное предприятие «Технопласт». В лаборатории на протяжении многих лет велась разработка и внедрение полимерных композиционных материалов триботехнического назначения для эксплуатации в экстремальных условиях работы. А на средства гранта Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО были разработаны образовательные программы повышения квалификации инженерных работников Уральского завода резино-технических изделий и УМК в области изготовления морозостойких нанокомпозитов на основе эластомеров.

Лауреат ордена «Слава и величие СВФУ» была и талантливым преподавателем. Она вдохновила многих студентов на исследовательскую работу. Многие из них в дальнейшем решились освоить аспирантские программы вуза и защитили кандидатские диссертации. Сама Сардана Слепцова, по словам директора ИЕН, готовилась к защите докторской диссертации. За годы своей работы она была автором и соавтором 134 научных работ, среди которых две монографии, десять патентов РФ и пять учебно-методических пособий. Сардана Слепцова много сделала для науки, у нее остались нереализованные планы, которые претворять в жизнь будут ее коллеги и студенты.

Орден «Слава и величие СВФУ» – высшая профессиональная награда, которой награждаются сотрудники, выпускники, ветераны и другие лица, внесшие наиболее значительный вклад в развитие университета.