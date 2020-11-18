Опытом Якутии в Москве потрясены

Глава Якутии Айсен Николаев 18 ноября провел рабочее совещание с участием председателя Наблюдательного совета Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина и генерального директора Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Константина Цицина, на котором обсуждена реализация республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы».

В Якутии усиленными темпами ведётся реализация федеральной программы по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда. Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилья на 2019-2025 годы является частью этой федеральной программы, нацеленной на кардинальное повышение качества жизни населения. В рамках программы в Якутии предстоит в пять раз сократить общее количество аварийного жилья.

«Программа реализуется во всех 36 муниципальных образованиях республики, включая 13 арктических районов. В рамках реализации адресной программы в республике планируется расселить 1 млн 156 тыс. кв. м. аварийного жилья, в результате чего 62 тысячи якутян, в том числе 8 тысяч жителей Арктики и труднодоступных населённых пунктов переедут в новое безопасное жильё. В предстоящие годы для переселения граждан из аварийного жилищного фонда требуется 113 млрд рублей, из которых 86,8 млрд рублей будет предоставлено Госкорпорацией — Фондом содействия реформированию ЖКХ», — отметил Айсен Николаев.

В течение текущего года по программе переселения из 109 тыс. кв. м. аварийного жилья расселяются 6 030 граждан, из которых по состоянию на 17 ноября из 64 тыс. кв. м аварийного жилья расселены 3 220 граждан, оставшиеся 2 810 граждан ключи от новых квартир получат до конца года. На 2020-2021 годы на переселение граждан предусмотрено почти 10,5 млрд рублей, в том числе финансирование из республиканского бюджета составляет 463 млн рублей.

Председатель Наблюдательного совета Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин отметил, что в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья в городском округе «Жатай» сегодня введён 11-й по счёту энергоэффективный дом. «Учитывая, что по стране таких домов построено порядка 120 и 11 из них находятся в одном из посёлков Якутии с населением чуть более 10 тысяч человек, это, конечно, нас потрясает. Мы выражаем большую благодарность руководству республики, лично вам, Айсен Сергеевич, что вы смогли простимулировать строителей, оказать им поддержку, чтобы они были заинтересованы в строительстве таких домов. Опыт Якутии по строительству «умных» домов мы обязательно распространим по всей стране», — сказал он.

Сергей Степашин также отметил, что Якутия занимает первое место по стране по показателям реально выявленного количества аварийного жилья. «До конца 2023 года по стране нам предстоит расселить 460 тысяч человек. В рамках реализации первого этапа программы Якутия переселила из аварийного жилья 32 тысячи человек, показатели реализации второго этапа программы тоже существенные. Регион показывает реальные цифры, когда в целом по стране было выявлено резкое занижение количества аварийного жилья. Уверен, что и с реализацией второго этапа программы Якутия справится успешно», — подчеркнул Сергей Степашин.