Опытом онкодиспансера в Якутске заинтересовались другие регионы

Более 6000 тысяч исследований на COVID-19 сделали за неполных три месяца в Якутском республиканском онкодиспансере. В первую очередь тестирование проходят пациенты и медицинский персонал ЯРОД.

Каждые сутки обрабатывается более 200 анализов. У пациентов они берутся несколько раз: перед поступлением в стационар, во время лечения и т.д. Еженедельно проходят тестирование все сотрудники ЯРОД из групп риска.

При этом можно выявить не только заболевших коронавирусом и его бессимптомных носителей, но и тех, у кого иммунитет уже появился: “Тест – «качественный». Он определяет отрицательный, положительный и пороговый статусы», — говорит руководитель молекулярно- биологического отдела клинико-диагностической лаборатории, кандидат биологических наук Эдуард Филиппов.

Определение наличия антител к COVID-19 методом полимеразно-цепной реакции в онкодиспансере стало возможно после того, как в марте 2020 года здесь открылось новое подразделение – молекулярно-биологический отдел. Это стало огромным событием для всей онкослужбы Якутии.

— Его задача — выявление молекулярно-генетических мутаций в организме пациента для того, чтобы назначить конкретному пациенту те препараты, которые для него будут максимально эффективны. Особенно актуально это при раке молочной железы, легкого, меланоме, колоректальном раке. Более того, теперь мы можем диагностировать заболевания преканцерогенеза, которые со временем могут переродиться в рак. А при скрининге населения выявлять мутации, когда симптомов онкозаболеваний еще даже нет. По сути, это позволяет вывести на новый уровень профилактику, диагностику и лечение онкозаболеваний в целом, — говорит главный врач ЯРОД Лена Афанасьева.

Одной из первых «боевых» проверок новой лаборатории оказался коронавирус.

— К весне нагрузка на другие лаборатории республики, где выполняли анализ на COVID-19, стала расти, и мы поняли: надо что-то делать. Ведь онкодиспансер на карантин никто не закрывал, да это и невозможно. Все это время мы продолжали оказывать нашим пациентам помощь, причем, в полном объеме. И чтобы им не нужно было, теряя время, обращаться в другие лаборатории, мы решили, что такие исследования будем делать сами. Возможности новой лаборатории это позволяли. Первые тесты были обработаны 10 мая, — рассказывает Лена Афанасьева.

Несмотря на то, что работы у сотрудников молекулярно-биологического отдела заметно прибавилось, к этому решению каждый отнесся с пониманием.

Новация помогла не только снять нагрузку с других лабораторий Якутии. Главное, что вовремя выявленный коронавирус позволяет быстро начать адекватное лечение онкологических больных, иммунитет которых, как известно, понижен.

Опытом якутян заинтересовались коллеги в других регионах. Лена Афанасьева и Эдуард Филиппов рассказали о работе лаборатории на вебинаре Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) «Организация онкологической помощи в условиях COVID-19». Теперь по тому же пути намерен идти и Приморский краевой онкологический диспансер.