Опытный водитель предпринял меры для предотвращения последствий ДТП

Водитель АО «Энерготрансснаб» предпринял все меры для предотвращения последствий ДТП в Чурапчинском районе

Утром 8 июля, водитель автомобиля АО «Энерготрансснаб», выполняя рейс, сумел предотвратить возможные последствия дорожно-транспортного происшествия в Чурапчинском районе Якутии. Из-за неудовлетворительного состояния дамбы на озере Чурапча, по которой проложена дорога, и прошедших накануне дождей автомобиль стащило с дорожного полотна.

Опытный водитель транспортного предприятия предпринял все возможные меры по предотвращению опрокидывания, но несмотря на это избежать сноса автомобиля не удалось. Водитель незамедлительно сообщил о случившемся руководству предприятия, МЧС и предпринял все меры по недопущению разгерметизации емкости с дизельным топливом.

АО «Энерготрансснаб» оперативно направило бригаду для организации перекачки топлива и подъема транспортного средства. Также к месту происшествия направлен сорбент для устранения возможного попадания топлива в почву или водоем. Озеро не используется для забора питьевой воды.

Пожарная служба Чурапчинского района предоставила боновые ограждения.

Сотрудники ГИБДД осмотрели место происшествия, составили протокол, провели экспресс-анализ, определив, что водитель был трезв.