Опыт Якутии по пропаганде семейных ценностей растиражируют по России

Социальные ролики Республики Саха (Якутия) одержали победу во всех трёх номинациях – «Видео-реклама», «Аудио-реклама», «Печатная реклама» – всероссийского конкурса социальной рекламы, направленной на популяризацию традиционных семейных ценностей и создание многодетной семьи. В конкурсе принял участие 71 субъект Российской Федерации, по итогам которого наша республика стала победителем.

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ отметил, что в республике проводится большая работа по повышению рождаемости и качества жизни семей с детьми, поддержке многодетных семей, поддержанию социального благополучия.

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Министерством труда и социального развития Якутии совместно с уполномоченным по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) Туйаарой ВАСИЛЬЕВОЙ подготовлены ролики на пропаганду семейных отношений, счастливого материнства и отцовства, профилактику абортов и социального сиротства.

На сегодня разработано более 100 макетов билбордов, сити-форматов, размещены более 12 тысяч плакатов социальной направленности во всех 35 районах республики. Ежегодно издаются настенные и настольные календари на семейную тематику. Созданы социальные видеоролики, в том числе «Книга «Что такое счастье?», «Все будет хорошо», «Семья – самое ценное», «Материнство – божественный дар», которые транслируются на НВК «Саха» и на федеральных каналах.

Конкурс социальной рекламы, направленной на популяризацию традиционных семейных ценностей и создание многодетной семьи, проводился во исполнение перечня поручений президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА по итогам заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации от 25 мая 2022 года.