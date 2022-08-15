Опыт уникальной якутской IT-школы предложено масштабировать на всю страну

Глава Якутии Айсен Николаев и министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолий Семенов представили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину региональную систему подготовки IT-кадров. Проект по подготовке IT-кадров предложено масштабировать на Дальний Восток и всю Россию.

В регионе проводится конкурс «Моя профессия — IT» и представляет собой уникальную практику Якутии и не имеет аналогов в других субъектах Российской Федерации. Мероприятие проходит в формате Хакатона — марафона по разработке IТ-проектов. За шесть лет проведения растет интерес учащихся к нему, в 2,7 раза увеличилось число выпускников, желающих поступить на IT-специальности.

«Одна из национальных целей развития — цифровая трансформация не только социальных процессов, но и в целом подходов к новым услугам, новой экономике. Очень здорово, что ребята выигрывая такие конкурсы, даже участвуя в них, выбирают IT-специальности. Вы знаете, что мы кратно увеличиваем количество IT-специальностей в вузах и на сегодняшний день в совокупности с теми льготами, которые предоставляют в отрасли, это отличный драйвер для молодых ребят поступать, учиться и достигать вершин», — сказал Михаил Мишустин.

В 2022 году проведено множество очных, дистанционных и онлайн мероприятий по всей Якутии: 23 отборочных хакатона в гибридном формате, 2 специализированных («ГИС-хакатон», хакатоны ИТ-школ), 2 республиканских этапа, прошли 2 дистанционных «Идеятона» для отдаленных арктических районов, 6 отборочных этапов среди студентов СПО и высших учебных заведений.

Также премьеру представили проект IT-школы “Алтан”. Обучение ведется с помощью информационной системы собственной разработки (Learning management system) по авторской образовательной программе, разработанной методистами и продуктологами «Алтана».

“Учитель, который задает интерес, конечно, может потом направить ребенка в соответствующую профессию. Главное чтобы игры были интеллектуальные, чтобы ребята учились, приобретали новые предметные знания, упражнялись в том числе с академических науках”, – подчеркнул Михаил Мишустин.

В IT-школе реализуются программы по программированию игр на Scratch для 3-5 классов, на Python для 6-7 классов, в Unity на C# для 8-10 классов. Кроме того, дети могут пройти обучение 2D рисованию и 2D графике.

В планах запустить три новые программы обучения, усовершенствовать методику смешанного обучения и информационную систему LMS ALTAN, открыть филиал в другом регионе.



