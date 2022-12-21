Опыт АЛРОСА по привлечению местных кадров отметили на форуме «Промышленность и геологоразведка».

За последние пять лет в предприятия АЛРОСА трудоустроились более десяти тысяч жителей Якутии

В Якутске в рамках дальневосточного форума «Промышленность и геологоразведка: сквозь 100-летия» прошла дискуссионная площадка «Стартовые возможности молодежи в промышленности». В обсуждении принимали участие представители учебных организаций республики, молодежи и промышленных компаний, сообщает ЯСИА.

Модератором и организатором площадки выступил директор Фонда содействия развитию Севера Якутии, инициатор проекта «Навахту.рф» Петр Чехордун.

«Во время запуска нашего проекта «Навахту.рф», как показала практика, наши компании делятся на два типа: те, кто ведут отдел кадров и трудоустройство своими силами, а также те, кто ведет ее средствами подрядных организаций. Как мы наблюдаем, первые более заинтересованы привлекать и трудоустраивать местное население», – сказал он.

Участники дискуссии обсудили механизмы трудоустройства местной молодежи в промышленность без опыта работы. По итогам обсуждений будут собраны предложения, которые позволят включить в обязательство промышленных компаний трудоустройство местного населения. В ходе обсуждений также отмечалось, что образцовым примером взаимодействия и привлечения местных кадров является АЛРОСА.

«АЛРОСА является нашим флагманом и кузницей кадров исторически. Опыт, накопленный компанией, мы сейчас транслируем в другие промышленные компании, чтобы сломать стереотип, что местные кадры не могут работать на производстве. Данная работа позволит добиться мультипликативного эффекта, в том числе повысить доходы местного населения. АЛРОСА в данном случае служит как пример всем другим», – добавил Чехордун.

По предварительным данным, в 2022 году в рамках проекта «Местные кадры в промышленность» трудоустроено в общей сложности 12 101 человек из числа граждан, постоянно проживающих на территории республики, в том числе 6 712 человек – молодежь до 35 лет. Напомним, проект «Местные кадры в промышленность» реализуется в Якутии с 2017 года. Его основная задача – обеспечение потребностей в трудовых ресурсах предприятий промышленности, строительной отрасли, транспорта, дорожного хозяйства и энергетики за счет трудоустройства жителей республики. За период реализации проекта работу в промышленных предприятиях республики нашли около 50 тысяч якутян. АЛРОСА – в авангарде программы: за последние пять лет в предприятия АЛРОСА трудоустроились более десяти тысяч жителей Якутии.

«За 9 месяцев 2022 года на предприятия Группы АЛРОСА трудоустроились более трёх тысяч человек, постоянно проживающих на территории республики. Это представители как рабочих, так и инженерно-технических специальностей. Те, кому не хватает квалификации, получают возможность пройти обучение в Корпоративном университете АЛРОСА. В этом году за счёт средств Компании прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование для трудоустройства 45 работников. Мы также вкладываем средства, а это порядка 6,8 млн рублей, в реализацию программы профессионального обучения, дополнительного образования граждан и стажировку для молодых специалистов», – рассказал заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Дьячковский.

Он также отметил, что сейчас в числе прочих востребованы специалисты геологического комплекса: геодезисты, минералоги, гидрогеологи, геофизики. Люди соответствующих профессий и квалификаций имеют высокие шансы устроиться в компанию. АЛРОСА охотно принимает на работу молодежь, давая ей возможности для развития профессиональных навыков. Доля сотрудников в возрасте до 30 лет в компании составляет 15%. Для содействия молодым кадрам действуют сразу несколько программ. Например, тем, кто приезжает на работу из другого района и не имеет своего жилья в городах, где есть производство компании, в течение нескольких лет предоставляется общежитие, а в дальнейшем – оказывается помощь в приобретении своего жилья.

С проектом «Местные кадры в промышленность» Якутия вошла в число лучших в четырех престижных номинациях Всероссийского конкурса практик трудоустройства молодежи. По итогам конкурса республика отмечена премиями «Лучшие практики по сохранению молодежного кадрового потенциала региона», «Лучшие практики сопровождения от образовательной организации до рабочего места», «Лучшие практики взаимодействия с работодателем, образовательными организациями и центрами занятости населения», а компания АЛРОСА признана одной из лучших с точки зрения практик адаптации, сопровождения и построения карьерной траектории молодого специалиста. В АЛРОСА также работает программа наставничества и институт внутренних тренеров.

«При трудоустройстве мы, прежде всего, оцениваем квалификацию специалистов, но при прочих равных предпочтение отдаем местным кадрам. Это кажется нам честным по отношению к территории, на которой мы ведем работу. Вакансии для местных кадров – это способ социально-экономической поддержки региона, возможность для людей, живущих в непростых условиях, получать достойный заработок и иметь достойный уровень жизни. В этом вопросе мы находим полное взаимопонимание с руководством Якутии и активно сотрудничаем с правительством в рамках республиканской программы «Местные кадры – в промышленность», – рассказал Алексей Дьячковский.

Отрадно, что работники компании имеют возможность постоянного развития, участвуя во множестве различных корпоративных программ. Например, образовательная программа «Потенциал АЛРОСА» призвана дать импульс инновационной и рационализаторской деятельности, сформировать в компании инженерный и научный молодежный кадровый резерв. «Лидеры АЛРОСА» – корпоративная программа для руководителей разного уровня, которая помогает им развивать и углублять управленческие компетенции и навыки.

Программа адаптации «Аргыс» («спутник» с якутского) направлена на то, чтобы сельские жители, которые трудоустраиваются на промышленные площадки АЛРОСА, могли лучше и быстрее освоиться на новом месте.

Информация о новых вакансиях АЛРОСА еженедельно публикует в своих официальных аккаунтах в VK и в TГ-канале, в аккаунтах предприятий группы АЛРОСА, на сайтах «Работа в России», «Навахту14».