Опять! В Якутске загорелся автомобиль

9 декабря 2022 г. в 17.45 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит автомобиль «Тойота-Хайс» на улице Билибина г. Якутска. Через 4 минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия горел автомобиль открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек автомобиля на площади 1 кв.м. Спасен автомобиль. Причина возгорания короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо — хозяин. Ущерб устанавливается. На ликвидацию пожара привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Ранее мы сообщали, что 5,6, 8 декабря в Якутске горели автомобили. В основном в центре в Якутска. Если в первом возгорания авто на ул. Широких-Полянского причина установлена — короткое замыкание, то в остальных случаях на ул, Дзержинского, Октябрьской причина устанавливается. За 5 дней — четыре факела из горящих машин в Якутске.