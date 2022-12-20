Опять в Якутске горят автомобили

20 декабря в 13:44 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании автомобиля Тойота на ул. Асямова в г. Якутск. Через 6 минут к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия из автомобиля шел дым. В результате возгорания поврежден салон на площади 1 кв.м. Причина – короткое замыкание электропроводки, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 11 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники Якутского пожарно-спасательного отряда.

20 декабря в органы ГПН поступило заявление о том, что 14 декабря на 25 км Вилюйского тракта в г. Якутск произошло возгорание автомобиля Тойота. В результате возгорания автомобиль поврежден по всей площади: 8 кв.м. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки в отсеке двигателя, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Ранее вызов на 01 не поступал. Пожарные подразделения не привлекались.