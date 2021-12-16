16.12.2021
12:07
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Происшествия

Опять! В Якутске под колеса угодил школьник

15 декабря около 7 часов вечера возле дома №76 ул. Чехова 37-летний водитель управляя автомобилем «Hyundai Creta», следуя по ул. Каландаришвили в направлении ул. Лермонтова, совершил наезд на 14-летнего пещехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Со слов водителя следует, что  он ехал со скоростью около 20-30 км/ч, при подъезде к пешеходному переходу на дорогу резко вышел молодой человек, не посмотрев даже в его сторону, он  нажал на педаль тормоза.

В результате наезда подростку удалось избежать серъезных травм, получил ушибы лица, назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.

В Якутске школьник попал под колеса автомобиля

Фото: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России “Якутское”
Источник: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России “Якутское”
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