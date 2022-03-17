Опять в интернете обманули доверчивую жительницу Якутии

Жительница Мирного разместила на популярном сайте объявление о продаже спортивного тренажера за 15 тысяч рублей. Вскоре с ней связалась лжепокупательница и, выразив заинтересованность в приобретении товара, предложила предоплату. Для этого злоумышленница попросила продиктовать номер банковской карты, а также банковские коды подтверждения. Женщина согласилась и выдала аферистке всю запрашиваемую информацию, после чего с ее банковской карты было похищено 25 тысяч рублей.

Уважаемые граждане! Пострадать от действий мошенников можно как приобретая товар, так и выступая в качестве продавца. ЗАПОМНИТЕ: *единственная информация для перевода денег – это номер вашей банковской карты* (16 цифр, написанных на лицевой стороне). Только мошенники просят перейти по сомнительным ссылкам, диктовать одноразовые СМС– оды, CVV–код, предлагают задатки без предварительного осмотра товара

Будьте осторожны!