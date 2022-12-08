08.12.2022
20:54
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Происшествия
Опять в центре Якутске вспыхнул автомобиль!
8 декабря 2022 г. в 15.03 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит автомобиль «УАЗ» на улице Октябрьская г. Якутска. Через 6 минут к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия из-под капота автомобиля идет черный дым.
В результате пожара огнем поврежден автомобиль на общую площадь 2 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 9 человек личного состава и 2 единицы техники.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
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