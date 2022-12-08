Опять в центре Якутске вспыхнул автомобиль!

8 декабря 2022 г. в 15.03 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит автомобиль «УАЗ» на улице Октябрьская г. Якутска. Через 6 минут к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия из-под капота автомобиля идет черный дым.

В результате пожара огнем поврежден автомобиль на общую площадь 2 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 9 человек личного состава и 2 единицы техники.