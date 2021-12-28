28.12.2021
10:56
84
Происшествия
Опять пожар со смертельным исходом в Мирном
Человек погиб при пожаре в многоквартирном доме на улице Интернациональная в Мирном Мирнинского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.
Сообщение о возгорании поступило 27 декабря в 17.40 по местному времени. На момент прибытия пожарных, через шесть минут, открытым огнем горела кровля дома.
«В ходе тушения был обнаружен погибший 1953 года рождения», — говорится в сообщении.
В результате пожара огнем повреждены две квартиры, автомобиль и кровля на общей площади 180 квадратных метров.
Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 26 человек личного состава и шесть единиц пожарной техники МЧС России.
Фото: МЧС РФ по РС(Я)
Источник: МЧС РФ по РС(Я)
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