28.12.2021
10:56
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Происшествия

Опять пожар со смертельным исходом в Мирном

Человек погиб при пожаре в многоквартирном доме на улице Интернациональная в Мирном Мирнинского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Сообщение о возгорании поступило 27 декабря в 17.40 по местному времени. На момент прибытия пожарных, через шесть минут, открытым огнем горела кровля дома.

«В ходе тушения был обнаружен погибший 1953 года рождения», — говорится в сообщении.

В результате пожара огнем повреждены две квартиры, автомобиль и кровля на общей площади 180 квадратных метров.

Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 26 человек личного состава и шесть единиц пожарной техники МЧС России.

Фото: МЧС РФ по РС(Я)
Источник: МЧС РФ по РС(Я)
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