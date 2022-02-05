Вновь получил срок за вождение в пьяном виде

В г. Якутске мужчина за повторное управление транспортом в состоянии опьянения после освобождения из колонии-поселении вновь осужден к лишению свободы.

Прокуратура г. Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

В суде установлено, что подсудимый, имея судимость за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за что был осужден к лишению свободы, после освобождения из колонии-поселения, вновь через непродолжительное время сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, ставя под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года. Осужденный взят под стражу в зале суда.