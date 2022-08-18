18.08.2022
20:18
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Происшествия

Опять! ДТП с мотоциклистом в Якутске

На 203-м микрорайоне Якутска сбили мотоциклиста, сообщает Телеграм. Видео с места происшествия разместил тгк Sakhaday. Это уже далеко не первый случай в этом месте, когда происходят ДТП с мотоциклистами.

Официальных сообщений от ГИБДД не поступало.

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Источник: Телеграм

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