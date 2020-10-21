Опубликованы первые программы для персональных цифровых сертификатов

Стали известны первые курсы, на которых обучатся получатели персональных цифровых сертификатов в 2020 году. Для предварительного ознакомления уже доступны 30 программ в каталоге проекта. Он будет регулярно пополняться новыми курсами по мере их проверки и согласования Университетом 2035 – оператором проекта.

Более половины утвержденных программ представлены для людей с начальным уровнем подготовки. Они смогут начать свой путь в программировании и веб-разработке, узнать больше о цифровых прототипах, искусственном интеллекте или больших данных, обучиться маркетингу в бизнесе и образовании или познакомиться с профессией event-продюсера в киберспорте.

Повышение квалификации на программах базового уровня станет доступно в таких областях, как кибербезопасность, цифровой маркетинг, 3D-моделирование, разработка приложений и игр в VR/AR, промышленный дизайн, облачные сервисы и др. Представлены в каталоге и отраслевые программы, например, «Цифровизация молочной фермы» для специалистов АПК или «Технологии информационного моделирования BIM» для инженеров из сферы строительства.

Выбор образовательной программы будет доступен с 26 октября 2020 года по результатам проверки регистрационной формы участников. Обучение в этом году будет полностью дистанционным и пройдет с 1 по 25 ноября.

Всего в 2020 году по программе персональных цифровых сертификатов в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» бесплатно обучатся 33 000 россиян из 48 регионов страны.

Жители Якутии также могут получить персональный цифровой сертификат, чтобы бесплатно обучиться цифровым профессиям. На 20 октября 2020 года из 48 регионов, участвующих в проекте поступило 26422 заявки.

Прием заявок на сайте цифровойсертификат.рф продолжается до 30 октября. Получить сертификат могут совершеннолетние граждане России, не достигшие пенсионного возраста, с законченным высшим или средним профессиональным образованием. Обладатели персональных цифровых сертификатов также должны иметь постоянную или временную регистрацию в субъекте-участнике проекта.

Жителей Якутии, подавших заявку на получение персонального цифрового сертификата, просим с 26 октября на сайте цифровойсертификат.рф выбрать желаемый курс.

Программы и образовательные организации из каталога программ по ссылке: https://cat.2035.university/rall/?project_id=27

Перечень будет пополняться до 26 октября.