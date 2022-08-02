02.08.2022
14:57
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Происшествия

Опубликовано последнее видео пропавших работников Авиалесохраны

Опубликовано последнее видео без вести пропавших трех работников ФБУ «Авиалесохрана», тушивших лесной пожар в Якутии.

Без вести пропали 3 работника Авиалесоохраны, тушившие лесной пожар в Якутии
Трое пропавших сотрудников Авиалесохраны нашлись!
Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети
Один комментарий на «Опубликовано последнее видео пропавших работников Авиалесохраны»
  1. Александр 02.08.2022 15:04

    Лодка походу двухместка, трое плюс вещи…

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