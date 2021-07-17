Опубликован поразительный советский фильм о якутских шаманах

17 июля Россия отмечает День этнографа. Дата праздника приурочена к дню рождения великого русского этнографа Николая Николаевича Миклухо-Маклая. Центр аудиовизуального наследия республики в проекте «Кинолетопись Якутии» предлагает посмотреть поразительный фильм «Времена сновидений». Его сняла в последнее десятилетие советской эпохи народная студия Академии наук Латвийской ССР. Героями исследования, зафиксированного на кинопленку, явились загадочные личности, поразительные знатоки культуры, уникальные хранители традиций. Якутские шаманы, которые практиковали в запретное время: Никита Алекссевич Парфенов, Никон Алексеевич Васильев (Ньыыкан), Матрена Петровна Кульбертинова (Сынгалаева) и другие.

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