Опубликован госдоклад о состоянии и охране окружающей среды Якутии

Министерство экологии Якутии опубликовало государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды за 2018 год.

«Государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды Республики Саха (Якутия) в 2018 году» подготовлен Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) при участии заинтересованных федеральных и республиканских органов государственной власти, предприятий и научных организаций.

Доклад предназначен для обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления и населения обобщенной и систематизированной информацией об экологической ситуации в Якутии.

Объемный документ (61 стр.) включает информацию, характеризующую состояние окружающей среды, уровень воздействия на нее отраслей экономики, реализацию мер по охране окружающей среды и обеспечению рационального использования природных ресурсов.

С госдокладом можно ознакомиться на официальном сайте Минэкологии в разделе «Госдоклады о состоянии окружающей среды».