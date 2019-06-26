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Опубликован госдоклад о состоянии и охране окружающей среды Якутии

Министерство экологии Якутии опубликовало государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды за 2018 год.

«Государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды Республики Саха (Якутия) в 2018 году» подготовлен Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) при участии заинтересованных федеральных и республиканских органов государственной власти, предприятий и научных организаций.

Доклад предназначен для обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления и населения обобщенной и систематизированной информацией об экологической ситуации в Якутии.

Объемный документ (61 стр.) включает информацию, характеризующую состояние окружающей среды, уровень воздействия на нее отраслей экономики, реализацию мер по охране окружающей среды и обеспечению рационального использования природных ресурсов.

С госдокладом можно ознакомиться на официальном сайте Минэкологии в разделе  «Госдоклады о состоянии окружающей среды».

Источник: Пресс-служба Минэкологии Якутии.
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