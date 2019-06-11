Оптоволокно до Усть-Маи

«Ростелеком» планирует завершить строительство оптоволоконных линий связи до Усть-Майского района Якутии в 2019 году.

В ходе рабочей поездки в Якутию, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов встретился с народным депутатом Республики Саха (Якутия), генеральным директором ПАО «ЛОРП» Сергеем Ларионовым. Во встрече также принял участие директор филиала Сахателеком ПАО «Ростелеком» Константин Войтеховский. Руководители обсудили вопросы текущей деятельности и наметили планы на ближайшую перспективу.

Участники встречи обсудили перспективы строительства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) до Усть-Майского района, куда «Ростелеком» планирует дойти до конца 2019 года, а также ВОЛС протяженностью 2,8 км к причалу Нижнего Бестяха.

Филиалом «Сахателеком» был разработан инвестиционный план строительства волоконно-оптической линии связи к причалу Нижний Бестях. Строящийся объект является стратегически важным для транспортной инфраструктуры нашего региона, в связи с чем, Сергей Ларионов обратился к вице-президенту — директору макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александру Логинову с просьбой ускорить процесс проведения оптоволоконной сети.

«Ростелеком» является нашим давним партнером. Нас связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Аппарат управления Пароходства, береговые службы, многочисленные суда обеспечиваются связью, IT–технологиями, видеонаблюдением и другими средствами исключительно «Ростелекомом». Впереди у нас много задач, которые будем реализовывать совместно», — сказал Сергей Ларионов, генеральный директор ПАО «ЛОРП».

Кроме того, в ходе встречи достигнуты договоренности о включении нескольких поселков Усть-Майского района в программу строительства волоконно-оптической сети района.

«Мы заходим все глубже в малые населенные пункты, чтобы жители самых отдаленных уголков Якутии могли пользоваться качественной интернет-связью наравне с республиканским центром», — рассказал Александр Логинов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

До конца 2019 года «Ростелеком» планирует подключить к оптоволоконной линии связи села Усть-Мая и Кюпцы Усть-Майского района, в перспективе – поселки Солнечный и Эльдикан. В настоящее время специалисты компании приступили к расчистке просеки и установке опор. Сейчас из запланированных 2 833 установлено 340 опор. Проведение волоконно-оптических линий связи от Амги до Усть-Маи и Кюпцы планируется под землей и по опорам.