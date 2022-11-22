Оптимизирована запись к врачам-неврологам в медцентре Якутска (поликлиника №5)

Запись к врачам-неврологам медицинского центра Якутска (поликлиника №5) оптимизирована после жалоб в социальных сетях — некоторые прежние их обязанности будут выполнять участковые педиатры, передает ЦУР Якутии.

«На прием не попасть даже с детьми с ограниченными возможностями здоровья, талонов нет. Невролог один», — жаловались жители.

ЦУР Якутии зафиксировал сообщение и направил в Минздрав республики. В ведомстве сообщили, что в медицинском центре Якутска (поликлиника №5) три ставки невролога. Один невролог был в отпуске до октября, одна ставка вакантна и идет работа по укомплектованию. Также из-за истечения сроков инвалидности у многих детей идет большой поток обращений детей с инвалидностью вне очереди без предварительной записи.

«С сегодняшнего дня проведены организационные меры по оптимизации записи к врачам-неврологам — направления на медико-социальную экспертизу повторных неврологических пациентов будут оформлять участковые педиатры», — сообщили в министерстве, отметив, что это позволит сократить очередь к неврологу.



